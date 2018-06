Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fernando Santos aponta a "falta de confiança" da equipa frente a Marrocos

Selecionador reconhece que Portugal não atuou bem diante da equipa africana.

15:25

Portugal bateu Marrocos por 1-0 e somou a primeira vitória no Mundial 2018, mas Fernando Santos não ficou satisfeito com o que viu. De todo. Na análise ao encontro, o selecionador nacional admitiu ser "inexplicável" aquilo que viu em campo, confessando que algo terá de mudar no futuro.



"Alguma coisa temos de ver. Temos de falar. Entrámos bem no jogo, mas depois perdemos o controlo. Começámos a não ligar passes, a falhar passes. Tínhamos de ter mais circulação e quando não temos bola vamos ter de correr e cansar-nos mais. É uma bola de neve. É inexplicável. Tentei dizer isso aos jogadores ao intervalo, mas parece que falta confiança. Perdemos um passe, dois, três, começamos a recuar... E nós, uma equipa de estatura média/baixa, contra adversários muito fortes, se não temos bola... Vamos ter de retificar isto seguramente", admitiu o técnico na 'flash interview' logo após o apito final.