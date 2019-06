Fernando Santos: "Ronaldo? Só me surpreendeu com 18 anos quando o treinava no Sporting

Fernando Santos falou à RTP no final do Portugal-Suíça e referiu que foi o "génio coletivo" que atingiu a vitória no final. O selecionador elogiou o adversário e admitiu que a tática utilizada teve momentos menos bons, mas o objetivo foi conseguido de forma justa."O génio coletivo, isso é que desbloqueou o jogo nos 10 minutos finais. A equipa começou a ter mais bola, a sair com outra qualidade. Foi um jogo tremendo, duas equipas muito fortes. Tivemos momentos ansiosos, a querer jogar direto com abola, faltou circulação. A Suíça sabe ter bola, mas os jogadores trabalharam muito e acabaram por merecer a vitória. Portugal acabou por ter as melhores oportunidades e vencer bem.""Já nos aconteceu no último jogo. Estas coisas mexem sempre com o ânimo dos jogadores, era uma situação de 2-0 e depois vimo-nos numa situação de 1-1 e era importante chamar os jogadores para continuarem a acreditar no que projetámos e vencer.""Ganham-se a jogar. Se não se jogarem, não se podem ganhar. Vamos para a final para vencer.""Tínhamos analisado a Suíça e nos últimos três jogos jogou com três defesas, o que aconteceu hoje também. Analisando isso, procurámos jogando desta forma em losango - estamos habituados - com um jogador criativo, condicionar a saída de jogo e termos um jogador criativo como Bernardo. Houve períodos em que não funcionou tão bem, faltou-nos ter bola e serenar. Fizemos um jogo sempre muito rápido e ninguém aguenta isso, era preciso serenar ter bola, descansar um pouco. Depois os 10 minutos finais foram melhores, a equipa teve mais bola, trocaram melhor e a criatividade coletiva e capacidade individual pode resolver um jogo. Uma Suíça fortíssima, sempre a criar problemas. Mas os jogadores conseguiram acertar.""Já vem desde 2004 e é por isso que quando digo que Portugal sempre teve talento, às vezes parece que é proibido dizer. A mim não me surpreende nada, surpreendeu quando tinha 18 anos e o treinava no Sporting. Há que aproveitar a qualidade destes jogadores e continuar a crescer coletivamente.""Temos de ver como a equipa se vai comportando, não temos tempo de treino e tem de ser tudo rápido. Muitas vezes há que mudar até de jogo para jogo. Quando podemos trabalhar um modelo durante meses, às vezes nos clubes as coisas ainda não estão bem, mas na Seleção não temos esse tempo.""Isso faz desde 2014. Esta equipa perdeu três vezes, duas nos 90 minutos e uma nos penáltis. É a prova real desta equipa.""Não sei, vou ver o que se passa."