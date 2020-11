Fernando Santos: “Ronaldo vai marcar quando tiver de marcar”

"Ninguém vai estar a pensar no Cristiano, em não marcar para dar ao outro, até o Cristiano não gostaria que isso acontecesse. (...) Ele vai marcar quando tiver de marcar”, disse esta segunda-feira Fernando Santos sobre a possibilidade da equipa jogar para CR7 (102 golos) no sentido de se aproximar do máximo de golos em seleções de Ali Daei (109).



Na antevisão do jogo de hoje com a Croácia, o selecionador foi questionado ainda sobre a derrota com a França (0-1) no grupo A3 da Liga das Nações. “Se calhar, devia ter jogado para empatar, como nós jogámos era claro que era para ganhar”, afirmou o selecionador. O técnico disse que apesar do desaire a equipa está confiante. “Não dormi bem e tivemos todos azia. Estamos muito chateados, não estamos habituados a perder. Os jogadores estão focados em vencer”, garantiu. Santos falou ainda sobre o facto de não ter feito alinhar de início nenhum jogador da Liga: ”É bom sinal para Portugal ter jogadores nas melhores equipas mundiais, tem de ser motivo de orgulho, mas acho o campeonato português bom, as equipas também se renovam na formação e investem em estrangeiros de qualidade. Se estivessem em Portugal seria melhor, mas não temos capacidade de retenção deste tipo de jogadores e os clubes aproveitam a extraordinária qualidade dos jogadores que formam para vender”.

Ver comentários