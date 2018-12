Fernando Santos sobre a qualificação para o Euro: “candidatos mas não favoritos”

Ucrânia, Sérvia, Lituânia e Luxemburgo estão no caminho do campeão europeu.

Por Filipe António Ferreira | 08:41

Ucrânia, Sérvia, Lituânia e Luxemburgo. São estes os adversários de Portugal na caminhada rumo à fase final do Campeonato da Europa de 2020.

"Tenho um grande respeito por todas as equipas, mas não tenho medo de defrontar nenhuma. Não vivo é nesse clima de euforia ou pessimismo. Assumo com naturalidade aquilo que Portugal tem de fazer, somos candidatos, queremos estar na fase final do Campeonato da Europa de 2020 e queremos revalidar o título. Daí a poder dizer que somos favoritos, não somos", disse o selecionador Fernando Santos depois do sorteio que se realizou em Dublin.

Ucranianos e sérvios são para o técnico as grandes preocupações até porque ambas a seleções subiram ao primeiro escalão da Liga das Nações. "Diria que é um grupo com três candidatos para dois lugares e Portugal quer um deles. A Sérvia nós conhecemos bem, já a defrontámos. Tem excelentes jogadores. A Ucrânia coloca sempre grandes dificuldades aos adversários", salientou. Sobre a Lituânia, Santos lembra os problemas que este adversário colocou quando era treinador da Grécia. Já sobre o Luxemburgo, o selecionador lembrou que Portugal vai ter muito apoio de emigrantes quando se deslocar aquele grão-ducado.

Curiosa foi a reação ao facto de a Alemanha, que estava no pote 2, não ter calhado a Portugal que integrava o pote mais acima: "Nós escapámos da Alemanha? Ou a Alemanha escapou a Portugal. Não é assim tão linear."

A qualificação para a fase final do Europeu de 2020 vai ser disputada entre 21 de março e 19 de novembro de 2019 e os play offs têm lugar entre 26 e 31 de março de 2020.

Europeu joga-se em 12 cidades

Qualificam-se para a fase final do Euro2020, a disputar em 12 cidades, entre 12 de junho e 12 de julho, os dois primeiros de cada um dos 10 grupos, aos quais se vão juntar quatro seleções provenientes dos play offs (em que Portugal, via Liga das Nações, já tem lugar assegurado se não ficar entre os dois primeiros). O jogo inaugural será em Roma enquanto a final se realiza no Estádio do Wembley em Londres. Amesterdão, Bilbau, Baku, Copenhaga, Budapeste, Bucareste, Glasgow, Dublin, São Petersburgo e Munique são os outros palcos de uma fase final inédita.



PORMENORES

Sorteio em Dublin

O sorteio realizado este domingo em Dublin (República da Irlanda) contou com uma forte comitiva lusa. Para além do selecionador, Tiago Craveiro (CEO da FPF), João Vieira Pinto (diretor) e o team manager Carlos Godinho estiveram presentes.



Sérvia de novo

Na caminhada rumo ao Euro 2016 na França, que viria a coroar Portugal, os comandados de Fernando Santos garantiram o primeiro lugar do Grupo I com 7 vitórias e uma derrota. A Sérvia ficou em quarto lugar.