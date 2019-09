Fernando Santos sobre exibição de Cristiano Ronaldo: "É o melhor do Mundo e isto foi a prova clara e inequívoca"

Depois da segunda vitória neste caminho para o Campeonato da Europa de 2020, Fernando Santos foi claro na escolha de palavras para descrever o que se passou nesta partida frente à Lituânia."Ganhámos porque somos e fomos melhores. São três pontos muito importantes, mas temos mais quatro finais para ganhar. Só assim vamos conseguir chegar ao final no primeiro lugar", refere o técnico, admitindo algumas dificuldades na primeira parte: "Não estivemos bem em termos de organização e isso é culpa minha. Deixamos o jogo partir que era o que eles queriam para baterem a bola na frente. Criaram-nos problemas assim. Se tivéssemos feito na primeira parte o que fizemos na segunda tudo teria sido mais diferente."Em relação à exibição de luxo de Cristiano Ronaldo, o selecionador é perentório: "É o melhor do Mundo. Isto foi a prova clara e inequívoca de que é o melhor do Mundo!"Quando questionado sobre se a qualificação estava mais perto, Fernando Santos lembra apuramentos passados: "Foi sempre assim. Nunca começámos bem e chegámos sempre lá. Temos quatro finais pela frente! Acredito e estou convicto de que estes jogadores têm capacidade para colocarem Portugal no Europeu."