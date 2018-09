Fernando Santos votou em Cristiano Ronaldo para prémio 'The Best'

"Se for pela minha votação, ganhou o Ronaldo. E em segundo lugar, ficará o Modric, porque essa foi a minha votação", confessou.

Por Lusa | 14:26

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, revelou esta quarta-feira que votou em Cristiano Ronaldo para vencedor do prémio The Best, que elege o melhor jogador do ano, promovido pela FIFA.



"A votação do The Best da FIFA não é minha. Eu já fiz a minha. Se for por mim, ganhou o Ronaldo. Se for pela minha votação, ganhou o Ronaldo. E em segundo lugar, ficará o Modric, porque essa foi a minha votação. Agora o resto da votação é do público, dos jornalistas, dos outros treinadores, de muita gente", disse Fernando Santos, em conferência de imprensa realizada no Estádio Algarve.



O selecionador falava na antevisão do jogo particular com a Croácia, vice-campeã mundial, que se realiza na quinta-feira, às 19h45, no recinto algarvio.



"Acho que o Modric é um jogador fantástico, por isso o nomeei como segundo neste prémio. Mas, nesta última votação, acho que o Cristiano Ronaldo devia ter sido o vencedor, por tudo o que fez ao longo da época e principalmente na Liga dos Campeões", acrescentou o técnico, sobre a votação promovida pela UEFA, que premiou o croata Modric.



Questionado sobre se o jogo particular com os vice-campeões do mundo poderá demonstrar que a seleção também tem qualidade na ausência de Cristiano Ronaldo, que ficou fora da convocatória, Fernando Santos foi muito direto na resposta.



"A seleção nunca foi nem mais nem menos do que Cristiano Ronaldo. A seleção é a seleção com Cristiano Ronaldo, campeão da Europa e melhor jogador do mundo", afirmou, lembrando ainda os nomes de João Moutinho, Nani e André Gomes.



"Não vou dizer os nomes todos, porque faltam uns dez, mas são todos jogadores muito importantes nesta equipa. Deram um troféu fantástico a Portugal, marcaram a história do futebol português definitivamente. Não há com e sem. Ronaldo ainda vai estar apto durante muito tempo", finalizou.



A seleção portuguesa, campeã europeia, defronta a Croácia, vice-campeã mundial, na quinta-feira, às 19h45, no Estádio Algarve, num jogo particular, o primeiro desde o Mundial2018, competição na qual Portugal somou uma vitória, uma derrota e dois empates.