Ferro Rodrigues não vai à final da Taça de Portugal

Presidente da Assembleia da República criticou duramente Bruno de Carvalho.

21:18

Ferro Rodrigues não vai à final da Taça de Portugal.



A SIC avança este domingo que o Presidente da Assembleia da República decidiu não ir ao Jamor no próximo domingo, assistir ao Sporting-Desportivo das Aves. Ferro avisou já o Presidente da República e o Primeiro-Ministro da sua ausência.



Esta semana, o também sócio do Sporting criticou duramente Bruno de Carvalho, referindo-se a "dirigentes totalitários" ao comentar o momento vivido no clube.



Bruno de Carvalho anunciou que pretende processar o político pelos ataques que este lhe fez.