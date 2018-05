Entrada no Record Challenge Park é gratuita.

09:23

O Parque de Jogos 1º de Maio, no Estádio do INATEL, em Lisboa, abre este sábado as portas a mais uma edição do Record Challenge Park O evento, inspirado nos Jogos Olímpicos e dedicado às modalidades ao ar livre, está indicado para todas as idades, dos 3 aos 99 anos.O programa, que arranca às 10h30, inclui atividades de competição e animação, incluindo um concerto dos Anjos.A entrada é gratuita.