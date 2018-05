Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Milhares na caravana do campeão

Vitória vale recorde de pontos aos dragões (88).

Por Mário Figueiredo | 01:30

Um golo de Marcano (69’) garantiu o triunfo do FC Porto frente ao V. Guimarães e manteve acesa a festa de campeão, que só terminou na avenida dos Aliados com a receção na câmara, algo que não acontecia há 19 anos.



O título não retirou ambição ao FC Porto. Sem a agressividade que valeu a conquista do 28º campeonato, mas com a consciência de dever cumprido até ao fim. Conceição fez mais dois campeões, os guarda-redes Vaná e Fabiano. E já são 30. O triunfo valeu ainda um recorde de pontos dos dragões, com 88, registo que iguala a marca do Benfica em 2015/16.



O jogo foi morno e os vimaranenses podem queixar-se da falta de eficácia de Rafael Martins (15’) e Wakaso (44’), que, isolados, falharam o golo. Quem não perdoou foi Marcano (69’), com um cabeceamento após um livre de Alex Telles.



Conceição: "Tenho contrato"

Sérgio Conceição não quis comentar as notícias que dão conta de várias propostas para sair do FC Porto.



"Tenho contrato, mas isso não é o mais importante agora. O mais importante é festejar. Vocês sabem o que sinto por este clube. Não vejo o porquê dessas perguntas. Tivemos um dirigente que agora trabalha em França [Antero Henrique, PSG].



O FC Porto é um grande clube e está sujeito a ser falado", disse, momentos antes de a sala de imprensa ser invadida pelos jogadores, que o brindaram com um banho. Saiu encharcado!



Cortejo azul-e-branco até à Câmara

Milhares de adeptos do FC Porto acompanharam a equipa do dragão até à avenida dos Aliados. Os novos campeões nacionais viajaram num autocarro panorâmico e receberam um banho de multidão. Mas o ponto alto das comemorações foi a chegada aos Aliados, onde foram recebidos em apoteose.



O palco montado em frente à câmara permitiu que os 30 campeões nacionais, equipa técnica e dirigentes desfilassem perante um espetáculo de luz e cor. As portas da câmara portuense voltaram a abrir-se ao FC Porto, 19 anos depois. Pinto da Costa foi galardoado com a medalha de Honra da cidade.



Adeptos portistas atacados junto ao Estádio dos Minhotos

Vários adeptos do FC Porto foram agredidos por grupos de adeptos do Vitória de Guimarães momentos antes do jogo entre os dois clubes, nas imediações do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães. Alguns tiveram de receber assistência médica.