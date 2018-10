Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Festa e emoção no aeroporto para a receção à seleção de futsal feminino

Jogadoras orgulhosas pelo ouro nas Olimpíadas da Juventude.

Por Rafael Soares | 01:30

A seleção sub-19 de futsal feminino, vencedora da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude, aterrou este domingo em Portugal e foi recebida em clima de festa por várias dezenas de pessoas.



Entre elas estiveram muitos familiares para abraçar as jovens, que sentiam ter cumprido a missão. "Sabíamos a cor [da medalha] que queríamos", disse Fifó, melhor marcadora do torneio com 21 golos.



Várias jogadoras não conseguiram esconder as lágrimas e dedicaram a vitória aos mais próximos. "Esta medalha é unicamente para a minha mãe. É a pessoa mais importante da minha vida", frisou Carol.



Já outras mostraram-se surpreendidas com o ambiente. "Só aguardava pelos meus pais. Não esperava esta receção", salientou Beatriz Sanheiro.



Recorde-se que houve mais quatro medalhas com o selo português, em Buenos Aires. Alexandre Montez (triatlo) arrecadou uma de ouro e outra de prata. A equipa de andebol de praia e a dupla formada por Madalena Canavilhas e Manuel Candeias (ginástica) conseguiram um 2º lugar. Entretanto o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa felicitou a missão lusa em Buenos Aires.