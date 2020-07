Festa em Setúbal com manutenção no campeonato

Num encontro mais sofrido do que o resultado de 2-0 possa aparentar, o V. Setúbal venceu este domingo o Belenenses SAD e garantiu a manutenção e como tal a sua 17ª presença consecutiva no campeonato.









Após 15 jornadas sem vencerem, os sadinos, que nesta segunda volta apenas tinham ganhado na 18ª ronda (0-3 em Tondela), voltaram a festejar a conquista dos três pontos graças aos golos dos defesas Jubal, aos 31 minutos, e Pirri, aos 90 + 4 minutos, após consulta do VAR.

Numa época atribulada, em que o clube teve quatro treinadores, o conjunto dirigido por Lito Vidigal viu os lisboetas terem mais posse de bola no Bonfim, estádio com nome a condizer com a forma como o V. Setúbal terminou um sofrido campeonato.





Frente a um Belenenses já com a sua posição definida, o Vitória foi mais eficaz junto da baliza, fator que foi decisivo para o desfecho.





Várias centenas de adeptos do clube sadino apoiaram a equipa fora do estádio, antes e durante o jogo. No final houve festa, com os jogadores a aplaudir.