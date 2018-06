Festejos do golo do México causaram sismo artificial

Abalo foi detetado na Cidade do México pelo organismo que monotoriza a atividade sísmica no país.

El #sismo detectado en la Ciudad de México se originó de manera artificial. Posiblemente por saltos masivos durante el Gol de la selección de #México en el mundial. Por lo menos dos sensores dentro de la Ciudad lo detectaron a las 11:32. pic.twitter.com/mACKesab3b — SIMMSA (@SIMMSAmex) 17 de junho de 2018

Os festejos de milhões de mexicanos após o golo Hirving Lozano, este domingo,, no Mundial da Rússia, provocaram um sismo artificial na Cidade do México, detetado e confirmado pelo Sistema Mexicano de Monotorização Sísmica Antecipada (SIMMSA)."O sismo detetado na Cidade do México teve uma origem artificial. Possivelmente pelos saltos massivos durante o golo da seleção do México no Mundial. Pelo menos dois sensores dentro da cidade detetaram-no às 11h32", informou o organismo no Twitter.