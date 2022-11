Rui Pinto recusou esta segunda-feira prestar mais declarações no julgamento do caso ‘Football Leaks’, depois de, nas quatro sessões anteriores, ter respondido às questões que lhe foram colocadas pela presidente do coletivo de juízes, Margarida Alves, e pela procuradora do Ministério Público, Marta Viegas, sobre todos os pontos da acusação.









Ver comentários