FIFA abre processo disciplinar contra presidente da Federação Palestiniana

Por Lusa | 13:03

O presidente da Federação Palestiniana de futebol vai enfrentar um processo disciplinar da FIFA por incitar os adeptos do país a queimar fotografias de Lionel Messi caso a Argentina disputasse um jogo de preparação para o Mundial2018 em Jerusalém.



A FIFA informou que instaurou um processo disciplinar contra Jibril Rajoub por causa dos comentários "amplamente divulgados na comunicação social".



A Argentina cancelou uma partida frente à seleção de Israel no início deste mês, após vários protestos de grupos palestinianos.



Rajoub havia pedido aos adeptos árabes e muçulmanos para queimar fotografias e camisolas de Messi, estrela da Argentina e dos espanhóis do FC Barcelona, caso ele jogasse.



A FIFA ainda não anunciou a data do julgamento.



A seleção Argentina vai estrear-se no Mundial2018 frente à Islândia, em 16 de junho, às 14:00, no estádio do Spartak, em Moscovo.



Além dos islandeses, os 'albicelestes' defrontam a Croácia em 21 de junho, em Novgorod, e a Nigéria no dia 26, em São Petersburgo, nos restantes jogos do Grupo D do Campeonato do Mundo, que arranca em 14 de junho e termina em 15 de julho.