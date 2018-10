Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Servidores e contas de email da FIFA alvos de ataque informático

Não foram revelados mais detalhes sobre a índole das informações recolhidas durante o ciberataque.

A FIFA revelou esta terça-feira ter sido vítima de um ciberataque, no qual "alguma informação foi obtida de forma ilegal", sendo que os alvos foram servidores e contas de 'e-mail' do organismo de cúpula do futebol mundial.



"Estamos preocupados, pelo facto de que alguma da informação foi obtida de forma ilegal", explicou, em comunicado, aquele organismo.



A FIFA não revelou mais detalhes sobre a índole das informações recolhidas durante o ciberataque, ainda que tenha sido questionada por vários órgãos de comunicação social sobre informação contida em conversas privadas.



"Condenamos qualquer tentativa de comprometer a confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados em qualquer organização através do recurso a práticas ilegais", pode ler-se no comunicado.