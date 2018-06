Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FIFA apresenta queixa contra plataforma de venda de bilhetes para o Mundial

Organismo fez queixa contra a plataforma de venda de bilhetes viagogo AG, em Genebra, por concorrência desleal.

Por Lusa | 14:27

A FIFA apresentou na segunda-feira uma queixa contra a plataforma de venda de bilhetes viagogo AG, em Genebra, por concorrência desleal na venda de ingressos para o Mundial2018 de futebol, anunciou esta terça-feira o organismo.



"Nos últimos meses, a FIFA recebeu inúmeras queixas individuais, associações de proteção de consumidores e de outras estruturas de venda de bilhetes sobre a obscura e enganosa conduta da viagogo AG", lê-se no comunicado da FIFA.



Nesse sentido, o organismo diz ter avançado com uma ação criminal contra a viagogo, assegurando ter como prioridade a segurança dos adeptos na compra de ingressos para o campeonato do mundo, que vai ser disputado na Rússia, entre 14 de junho e 15 de julho.



A FIFA refere que a única plataforma oficial e legitima para a venda de bilhetes é a do seu sítio oficial na Internet, acrescentando que os ingressos comprados em plataformas não autorizadas, incluindo a viagogo AG, vão ser cancelados assim que sejam identificados.