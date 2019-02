Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FIFA castiga FC Porto por negócios com fundos

Dragões acusados de prestar informações incorretas.

Por Pedro Neves de Sousa | 01:30

O FC Porto foi castigado pela FIFA por influência de fundos e informações incorretas sobre transferências.



O órgão máximo do futebol mundial multou os dragões em 44 mil euros e deixou um aviso por infrações relativas a influências de fundos de investimento.



"O Comité de Disciplina descobriu que o clube violou o Regulamento sobre o Status e Transferência de Jogadores por ter celebrado contratos que permitiram que uma terceira entidade influenciasse a independência e as políticas do clube em assuntos relacionados com a transferência", refere a FIFA em comunicado.



O caso em apreço diz respeito ao contrato de Brahimi. No mesmo documento, a FIFA considera ainda o FC Porto culpado por "não prestar informações corretas junto do Transfer Matching System (TMS) [Plataforma através da qual são comunicadas todas as transferências de jogadores] relativamente à transferência de um jogador". Os processos disciplinares foram abertos após uma investigação conduzida pelo TMS.



O FC Porto reagiu por Francisco J. Marques, diretor de comunicação: "Esta multa é completamente injusta. Ainda assim é muito inferior às aplicadas ao Benfica e ao Sporting no ano passado", disse.