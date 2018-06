FIFA condena acusações de Amrabat sobre árbitro do Portugal-Marrocos

Avançado marroquino diz que árbitro pediu a camisola de Pepe ao intervalo.

15:20

FIFA statement related to media reports about FIFA Referee Mark Geiger @FIFAWorldCup pic.twitter.com/SZ6QHMfyPq — FIFA Media (@fifamedia) 21 de junho de 2018

A FIFA condenou esta quinta-feira a acusação do futebolista marroquino Noureddine Amrabat, que se queixou do árbitro Mark Geiger ter pedido uma camisola a Pepe durante a vitória de Portugal frente a Marrocos (1-0), na quarta-feira.Durante o jogo, da segunda jornada do grupo B, Ambarat acusou o árbitro norte-americano de ter pedido a camisola a Pepe, com o jogador marroquino a revelar que o defesa luso lhe terá contado depois a situação.Em declarações ao canal televisivo holandês NOS, Amrabat disse que "o Mundial não é um circo", mas a FIFA condenou as acusações do médio ofensivo, defendendo Geiger.O juiz norte-americano negou as alegações, e a FIFA disse esta quinta-feira que este se comportou "de maneira exemplar e profissional", explicando que a queixa de Amrabat foi recebida com "desapontamento".Mas o comunicado do organismo máximo do futebol lança ainda mais confusão. Se referir nomes, a FIFA nega que "Mark Geiger tenha pedido a camisola do capitão de Portugal durante o intervalo". Ora, o capitão de Portugal é Cristiano Ronaldo e não Pepe, que foi a quem Amrabat dirigiu as acusações.E o jornal USA Today torna o assunto ainda mais opcao, ao dizer que o árbitro pediu a Ronaldo se este podia solicitar a Pepe que lhe oferecesse a camisola do jogo.Um imbróglio de acusações e versões, que só tem dois pontos claros - a FIFA considera que o árbitro não fez nada de errado e critica quem alega em contrário.Depois do triunfo, Portugal soma quatro pontos na liderança do grupo B, a par com a Espanha, enquanto o Irão, de Carlos Queiroz, é terceiro com três e Marrocos está já eliminado, ainda sem pontos.