FIFA confirma suspensão de três anos imposta a Luis Rubiales

A FIFA confirmou esta sexta-feira a suspensão por três anos imposta a Luis Rubiales, ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), pelo beijo dado à jogadora Jenni Hermoso na final do Campeonato do Mundo de 2023.

Em comunicado, a FIFA explica que decidiu "rejeitar o recurso" apresentado por Rubiales, mantendo a suspensão por três anos de toda as atividades relacionadas com futebol, imposta ao ex-presidente da RFEF em 30 de outubro passado.

O organismo indica que a decisão pode ser objeto de recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), garantindo, no entanto, a sua determinação em "proteger a integridade de todos e garantir o cumprimento das regras de conduta básicas".

A final do Mundial feminino de futebol, disputada em 20 de agosto, ficou marcada pelo beijo na boca que o então presidente da RFEF deu à jogadora Jenni Hermoso, durante as celebrações da vitória espanhola (1-0 frente à Inglaterra) no estádio de Sydney, e que a avançada tem reiterado não ter sido consentido.

O comportamento de Rubiales, que entretanto de demitiu da presidência da RFEF, valeu-lhe a abertura de processos disciplinares pelo Tribunal Administrativo do Desporto de Espanha e por parte da FIFA, e uma queixa na justiça, apresentada pela jogadora.

Rubiales demitiu-se, entretanto, da presidência da RFEF, e foi suspenso pela FIFA, decisão da qual anunciou que iria recorrer, prometendo ir "até à última instância para que se faça justiça e se reponha a verdade".

Na quinta-feira, o juiz da Audiência Nacional anunciou que Luís Rubiales vai a julgamento, considerando que o beijo "não foi consentido", decisão que ainda é passível de recurso.