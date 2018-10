Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FIFA lança primeira estratégia global para o futebol feminino

Iniciativa pretende dar seguimento ao trabalho desenvolvido no sentido de apoiar o futebol feminino e torná-lo "mais acessível a qualquer criança ou mulher".

Por Lusa | 18:03

A FIFA anunciou esta terça-feira o lançamento da primeira estratégia global para o futebol feminino, na qual determina a forma como trabalhará em conjunto com todas as instâncias envolvidas por forma a exponenciar o verdadeiro potencial do desporto.



"Aumentar a participação e o valor comercial do futebol feminino, assim como reforçar as estruturas do mesmo" são pontos fundamentais para "a sustentabilidade e para a obtenção de bons resultados", indicou a secretária-geral da FIFA, a senegalesa Fatma Samoura.



A iniciativa pretende dar seguimento ao trabalho desenvolvido no sentido de apoiar o futebol feminino e torná-lo "mais acessível a qualquer criança ou mulher", segundo Samoura, que assegura igualmente que a evolução da modalidade "é uma prioridade para a FIFA".



No anúncio efetuado pelo órgão máximo do futebol mundial, fica expressa a importância do trabalho efetuado pela FIFA em colaboração com as "211 associações membro", que trabalham em conjunto, por meio de 'workshops' e iniciativas, com o objetivo de implementar e desenvolver as estratégias propostas para o futebol feminino.