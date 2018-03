Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

FIFA pede desculpa por falha que impediu venda de bilhetes para o Mundial

O Mundial2018 vai decorrer na Rússia, entre 14 de junho e 15 de julho.

16:27

A FIFA pediu esta terça-feira desculpa por uma falha informática no seu site, que impediu os adeptos de futebol de comprar bilhetes para o Mundial2018, na Rússia.



Muitos adeptos queixaram-se de passarem horas à espera para entrar no site da FIFA, depois das vendas de bilhetes para o Mundial2018 terem reaberto hoje. Outros disseram ainda ter pagado pelos bilhetes, mas não ter tido qualquer confirmação de que os mesmos estavam reservados.



Na rede social Twitter, a FIFA esclareceu que "os problemas informáticos se devem ao elevado número de adeptos que acederam à plataforma ao mesmo tempo" e acrescenta ainda que "pede muita desculpa pela persistência dos mesmos".



A maioria dos bilhetes vendidos até ao momento foram emitidos por um algoritmo que confere hipóteses iguais a qualquer adepto que se candidate em qualquer momento, dentro de uma determinada janela. No entanto, hoje iniciou-se uma de duas fases de vendas nas quais se favorece quem requer primeiro o bilhete.



O Mundial2018 vai decorrer na Rússia, entre 14 de junho e 15 de julho.