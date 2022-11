FIFA vai disponibilizar dados estatísticos online durante a competição

A FIFA vai disponibilizar dados estatísticos online sobre o Mundial de futebol Qatar2022, que incluirão informações sobre o rendimento das seleções participantes e dos respetivos jogadores, foi esta sexta-feira anunciado pelo organismo.

O projeto é liderado pelo treinador francês Arsène Wenger, diretor do Departamento de Desenvolvimento do Futebol Mundial da FIFA, e facilitará dados inovadores, que ampliarão a cobertura e a análise de todos os jogos da prova.

Durante e após cada partida, será apresentado um conjunto de gráficos, por meio de um sistema de realidade aumentada, e as novas estatísticas detalharão todos os aspetos do encontro, com definições operacionais e inúmeros exemplos em vídeo.

Com estes dados, desenvolvidos pela equipa de Arsène Wenger no Departamento de Programas de Alto Rendimento da FIFA, é possível analisar, entre outros, a "posse de bola", "quebra de linha", "golos esperados" e "linha defensiva e comprimento da equipa".

De acordo com Arsène Wenger, a partilha da análise dos dados, juntamente com a interpretação que os especialistas técnicos fazem deles, serve para abordar o futebol a partir "de uma nova perspetiva científica, que ajuda a compreender melhor o jogo".

Wenger adianta que a sua equipa, composta por especialistas em análise de futebol, engenheiros e cientistas de dados, "fornecerá análises aprofundadas, ajudando a compartilhar novas maneiras de interpretar o jogo, juntamente com dados de desempenho, exemplos de vídeo e explicações técnicas".

O Mundial realiza-se no Qatar entre 20 de novembro e 18 de dezembro.