Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Luís Figo diz que Cristiano Ronaldo continua a fazer história

O antigo futebolista considerou que o Manchester City, a Juventus e o FC Barcelona são favoritos à conquista da Liga dos Campeões.

Por Lusa | 16:23

O antigo futebolista internacional português Luís Figo afirmou ~esta segunda-feira que Cristiano Ronaldo continua a fazer história, agora ao serviço da Juventus, heptacampeã italiana de futebol.



"Cristiano continua a fazer história. É, juntamente com Messi, o melhor do mundo, está num bom momento, e demonstra sempre o grande profissional que é", afirmou Luís Figo em Monte Carlo, onde assistirá à gala dos prémios Laureaus.



O antigo futebolista considerou que o Manchester City, a Juventus e o FC Barcelona, são favoritos à conquista da Liga dos Campeões, mas lembrou que o Real Madrid "também anda por lá".



"Favoritos [a vencer a Liga dos Campeões]? O City e também a Juventus e o FC Barcelona. O Real Madrid também anda sempre por lá", referiu.



Figo, que em Espanha representou o FC Barcelona e o Real Madrid, considerou que a formação madrilena "está a ter uma época difícil", mas considerou que é sempre importante contar com ela quando se fala de títulos.



Luís Figo, que se formou nas escolas do Sporting, representou além dos dois clubes espanhóis, os italianos do Inter Milão.