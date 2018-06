Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Figo não põe de lado uma possível candidatura à presidência do Sporting

Declarações foram proferidas à margem da apresentação da campanha Somos CN (Cartoon Network) em colaboração com a Fundação Luís Figo.

13:07

Luís Figo não excluiu, esta sexta-feira, a possibilidade de se candidatar à presidência do Sporting embora tenha frisado que nunca pensou fazê-lo.



"É do conhecimento de todos tudo o que se passa no Sporting. Nunca pensei fazê-lo mas não coloco de lado essa possibilidade", disse ao Record.



O ex-internacional português deixou claro que uma decisão dessas exige um conjunto de pressupostos, nomeadamente "estar bem informado".



