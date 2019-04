Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Filha de Maradona relata drama: "A minha irmã entrou na casa de banho e o nosso pai estava a drogar-se"

Gianinna aborda passado de drogas do antigo futebolista.

Gianinna, filha de Maradona, admitiu que contou ao filho Benjamín, de 10 anos, que o antigo jogador teve um problema com as drogas. Em entrevista ao programa de televisão argentino Intrusos, Gianinna explicou como tudo aconteceu e recordou uma infância/adolescência difícil.



"O Benja está sempre a ver vídeos de jogadas do meu pai. Viu um vídeo no YouTube em que aparecia algo e veio mostrar-me, porque temos uma relação em que pode perguntar-me qualquer coisa e eu explico, sabendo a idade que tem. Não vou mentir-lhe. Tive de contar, expliquei-lhe o que é um vício. Que o tabaco e o álcool são vícios e que há muitas coisas no meio", começou por dizer Gianinna.



"Expliquei-lhe o que é a cocaína em si e como me tinha afetado enquanto filha. Que isso estava errado. Ele respondeu-me: 'Mas os avós não se enganam'. Então disse-lhe que sim, que os avós e os pais também se enganam, como todos. Contei-lhe dessa maneira", referiu.



A filha de Maradona contou ainda um episódio que aconteceu com a irmã naqueles tempos: "A Dalma entrou na casa de banho e o meu pai estava a drogar-se. Ninguém se pode colocar no nosso lugar. Não o digo como vítima, porque estou orgulhosa da minha família".