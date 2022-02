Filho de Cristiano Ronaldo assina contrato pelo Manchester United. Cristianinho vai jogar com o número 7

Georgina Rodriguez, namorada do internacional português, partilhou fotografias nas redes sociais do momento em que Cristianinho assinou com o novo clube. "Perseguimos juntos os nossos sonhos. A mãe ama-vos", pode ler-se na publicação.





O filho mais velho de Cristiano Ronaldo seguiu os passos do craque português e já assinou contrato pelo Manchester United, onde vai jogar com a consagrada camisa 7, usada pelo pai.Cristianinho, de 11 anos, já tinha jogado pela academia do United em várias ocasiões nos últimos meses, mas agora assinou oficialmente contrato de formação com o clube de Old Trafford.