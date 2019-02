Irmão reagiu à publicação com algum humor à mistura.

Gostam tanto de ti q te cortaram a cabeça ‍?? ‍?? — Moisés Conceição (@MoissConceicao) 15 de fevereiro de 2019

O filho de Sérgio Conceição, Rodrigo Conceição, fez esta sexta-feira uma declaração de amor ao Benfica, clube que representa nas camadas jovens.O jogador utilizou o Twitter para escrever "o verdadeiro amor", juntamente com uma fotografia sua a apontar para o símbolo das águias.O irmão, Moisés Conceição, que joga no Feirense, reagiu à publicação de Rodrigo com algum humor à mistura