Filho de Sérgio Conceição fez comentário no Twitter e reações multiplicaram-se

Moisés deixou palavra de apoio ao pai e houve quem afirmasse que o treinador anda a "ensinar gajos com tijolos nos pés".

13:33

Já não é a primeira vez que Moisés Conceição expressa o seu apoio publicamente ao pai, Sérgio Conceição, nas redes sociais. Esta madrugada não foi exceção e o jovem jogador do Feirense utilizou o Instagram e o Twitter para deixar novas palavras de alento ao treinador do FC Porto que ontem empatou frente ao Rio Ave (2-2) no arranque da 31.ª jornada da Liga NOS.Se no Instagram publicou imagens nas stories, já no Twitter escreveu "Até ao fim. Eu acredito".Ora, foram vários os comentários que a publicação teve, maioritariamente de apoio a Sérgio Conceição. "Por favor diz-lhe que estamos com ele até ao fim! Ninguém defende o FCPorto como ele! Orgulho no nosso Mister! Ele é um de nós e nós vamos até ao fim com ele" ou "Ninguém está contra o teu pai. Faz milagres ao ensinar gajos com tijolos nos pés a jogar a bola. A culpa é dos jogadores. Se houvesse 11 Conceições em campo eramos campeões", foram algumas das palavras deixadas na caixa de comentários de Moisés, mas houve também quem falasse em.... Pai Natal: "O Pai Natal não existe meu amigo. O mister este ano deu de mão beijada 8 pontos e assim o fica fica é campeão. Não tem mãos para o Porto".Fora do estádio, depois da conferência de imprensa, o ambiente foi tenso, com os jogadores a serem os primeiros colocados sob a ira dos portistas que se posicionaram perto do autocarro. Uma situação nunca vista nas últimas duas épocas e que culminou com a contestação a Sérgio Conceição, por este ter sugerido sair no final da temporada na sua intervenção aos jornalistas.Os portistas não gostaram das palavras do técnico e viram essa reação como um atirar de toalha ao chão, situação de todo anormal no treinador. Sérgio Conceição foi até junto dos adeptos, muito exaltados, e trocou algumas palavras, logo seguido por Pinto da Costa, recolhendo depois ao autocarro. Um ambiente muito carregado à saída de Vila do Conde, mesmo tendo em conta que a equipa ficou um ponto à frente do Benfica. O problema é que o rival da Luz ainda joga amanhã em Braga.