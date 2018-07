Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Filipa Broeiro sagra-se campeã europeia de bodyboard de sub-18

Bodyboarder da Ericeira conquistou 14,67 pontos, impondo-se à francesa Mathie Goujon, à espanhola Teresa Padilla e à britânica Gabrielle Taylor.

20:51

A portuguesa Filipa Broeiro conquistou o título de campeã da Europa de bodyboard de sub-18, no Eurosurf junior, que decorre até domingo na praia de Santa Cruz, em Torres Vedras.



Na final, a bodyboarder da Ericeira conquistou 14,67 pontos, impondo-se à francesa Mathie Goujon (5,64), à espanhola Teresa Padilla (4,4) e à britânica Gabrielle Taylor (2,43).



"Já estava a espera que a Filipa fizesse o que fez, aliás era o que todos estávamos à espera. É sempre bom começarmos uma grande final a ganhar e isso motiva-nos para alcançarmos o motivo principal que nos trouxe aqui: sermos campões europeus", afirmou a selecionadora portuguesa de bodyboard feminino, Catarina Sousa.



O campeonato europeu de juniores decorre até domingo, na praia de Santa Cruz, integrado no programa do Ocean Spirit, numa competição em que Portugal defende o título coletivo (surf, bodyboard e longboard) conquistado em 2016, em Marrocos.



Esta é a segunda vez que este campeonato está a ser disputado em Portugal - a primeira edição nas águas nacionais, em 1996, terminou também com a vitória da seleção portuguesa.