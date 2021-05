Final da Champions traz 12 mil adeptos ao Porto. Já não vão ter que ficar em situação de "bolha"

O duelo é entre o Chelsea e o Manchester City e realiza-se já no dia 29 deste mês. Nas bancadas vão estar seis mil adeptos de cada equipa.

O Correio da Manhã falou com o Presidente do Turismo do Porto e Norte, Luís Pedro Martins que salientou a importância deste evento para a economia do Porto e Zona Norte.

Após a reunião de Conselho de Ministros de ontem foi anunciado que os adeptos ingleses se deveriam deslocar a Portugal sem qualquer contacto com a população em geral e com menos de 24 horas de permanência. O que causou descontentamento ao Presidente do Turismo.

Durante a tarde desta sexta-feira a situação inverteu-se e o governo anunciou a permissão de viagens não essenciais do Reino Unido para Portugal.

O responsável por esta entidade nortenha acrescentou que fora as claques ainda há um grupo bastante alargado que irá ficar no Porto e Norte e que conta que será um grande contributo para a cidade.

Luís Pedro Martins deixou ainda um apelo às entidades competentes para aproveitarem todas as oportunidades.

Em conversa com o Correio da Manhã o Presidente disse acreditar que esta oportunidade é muito importante para elevar o Porto e a Região Norte.