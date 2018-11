Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Final da Libertadores joga-se em Madrid a 9 de dezembro

River Plate vai ser obrigado a pagar 400 mil euros de multa e a jogar dois jogos à porta fechada.

A segunda-mão da final da Taça dos Libertadores joga-se no dia 9 de dezembro em Madrid, no Santiago Bernabeu, anunciou a CONMEBOL esta quinta-feira.



O desafio entre River Plate e Boca Juniors vai assim decorrer longe da Argentina, onde cenários de violência e o ataque ao autocarro do Boca impediram a realização do jogo.



O River Plate vai ser obrigado a pagar 400 mil euros de multa e a jogar dois jogos à porta fechada.