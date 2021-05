Uma lógica que não se aplica a Seferovic: “Não vou abdicar certamente dele. Vai jogar. O mais importante são os objetivos coletivos, a vitória, mas se pudermos incluir o objetivo individual de o ajudar a ser o melhor marcador do campeonato... Está em luta com um grande jogador do Sporting [Pedro Gonçalves, ambos com 20 golos], que está em vantagem, pois quando começar o jogo dele [hoje às 21h45] já sabe se o Seferovic fez ou não golos.”



Ao longo deste campeonato, já fizemos modificações, como noutros jogos da Liga Europa, quando jogávamos de três em três dias. Rodávamos o plantel e este jogo assemelha-se a essa mesma ideia, independentemente de ser mais ou menos importante. Mas a final da Taça é o mais importante”, disse Jorge Jesus, admitindo alterações na equipa que hoje (20h00) vai a Guimarães defrontar o Vitória no fecho da Liga.Uma lógica que não se aplica a Seferovic: “Não vou abdicar certamente dele. Vai jogar. O mais importante são os objetivos coletivos, a vitória, mas se pudermos incluir o objetivo individual de o ajudar a ser o melhor marcador do campeonato... Está em luta com um grande jogador do Sporting [Pedro Gonçalves, ambos com 20 golos], que está em vantagem, pois quando começar o jogo dele [hoje às 21h45] já sabe se o Seferovic fez ou não golos.”

O treinador do Benfica também respondeu ao vice-presidente Jaime Antunes, que pedira “humildade” na abordagem à nova época.



“A responsabilidade [de entrar na Champions] é a mesma de quando cheguei ao Benfica. Agora, é mais fácil, tenho um ano de trabalho e os jogadores já me conhecem. Não preciso que um vice-presidente do Benfica me venha alertar para esse facto, porque falo todos os dias com o presidente, com o Rui Costa [vice-presidente com o pelouro do futebol] e com o Domingos Soares de Oliveira [administrador financeiro da SAD]. É com essas pessoas que estou habituado a falar de futebol. Não sei onde ele [Jaime Antunes] quis chegar. Se as pessoas que não têm nada a ver com isto falam do que não têm de falar, essas é que não são humildes”, disse Jorge Jesus, lamentando ter falhado a qualificação direta para a Champions e o impacto na próxima pré-época: “A minha maior preocupação era poder estar fora disto.”



Odysseas regressa à baliza encarnada





“O Odysseas vai jogar”, disse Jorge Jesus. O guarda-redes perdeu o lugar para Helton Leite e não joga desde 4 de março, na meia-final da Taça de Portugal com o Estoril (vitória por 2-0).



Trio da primeira linha nem vai a Guimarães





Jorge Jesus convocou 21 jogadores para o jogo em Guimarães. Da lista não fazem parte Diogo Gonçalves, Rafa e Waldschmidt por opção. André Almeida, Samaris e Jardel estão lesionados.



PORMENORES

Esquema ajuda Everton

Jorge Jesus reconheceu esta terça-feira que a passagem do 4-4-2 para o 3-4-3 ajudou Everton: "A mudança de sistema não o beneficiou só a ele, também os nossos dois laterais."



Pré-época "diferente"

"Arranque prematuro da pré-época por causa da Champions? Não me preocupa tanto como no ano passado. Este ano não vou trabalhar cinco semanas antes de começar a época, ou com jogadores que nunca trabalharam comigo, são dois jogos nas pré-eliminatórias. Este ano, tudo é diferente para melhor", garantiu o treinador do Benfica.



Ausência de público

"Claro que gostava de ter público nas bancadas. Também não é por mais 90 minutos que vai mudar alguma coisa. Quem perdeu tantos jogos, perder mais um... Não se perde nada por aí", afirmou esta terça-feira Jorge Jesus, aceitando as bancadas vazias "em defesa da sociedade".



Futebol "está pior"

"Estive quase três anos fora, cresci como treinador e vim com outras ideias. Que encontrei? Um futebol taticamente mais evoluído, pela qualidade dos treinadores. Mas fora das quatro linhas está muito pior. Muito agressivo, não há respeito por muitas coisas", lamentou Jorge Jesus.