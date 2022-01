Final insólito em jogo do CAN

O jogo entre a Tunísia e o Mali, a contar para a Taça das Nações Africanas, ficou marcado por decisões inexplicáveis do árbitro, entre as quais a de terminar o encontro por duas vezes antes dos 90 minutos.



Janny Sikazwe, natural da Zâmbia, deu o apito final aos 85 minutos. O banco da Tunísia levantou-se em protesto, sem perceber o motivo do término da partida. Nesta altura, o Mali vencia por 1-0, resultado que se manteve até final. O erro foi corrigido, mas as trapalhadas continuaram. Aos 87’, o árbitro expulsou El Bilal Touré, do Mali, e o VAR aconselhou-o a ver as imagens do lance. Sikazwe foi ver mas manteve o veredito, algo que causou grande contestação. E, de seguida, para espanto geral, terminou o jogo... aos 89’. Esta decisão provocou a ira da Tunísia. Isto porque tinha havido nove substituições e existia a necessidade de tempo extra. Contudo, o juiz não voltou atrás e saiu de campo escoltado pela polícia.

