"Finalmente começam a preparar a confissão", diz Francisco J. Marques sobre Benfica

Diretor de comunicação do FC Porto reagiu no Twitter.

17:39

Francisco J. Marques já reagiu ao tweet do Benfica sobre o 'caso hacker'. "Finalmente começam a preparar a confissão. Já agora, no gabinete de crise será que alguém lê os jornais e vê televisão. Em que mundo é que vivem...", afirmou o diretor de comunicação do FC Porto no Twitter.



Na manhã desta sexta-feira, o Benfica considerou: "Realmente começou a contagem decrescente para a descoberta das artimanhas do crime organizado".



O tweet do Benfica teve como suporte a capa do jornal 'I', que diz que a "PJ aperta cerco ao hacker que roubou emails do Benfica'.



O 'I' acrescenta ainda que a "Polícia Judiciária já estará no caminho do dinheiro que terá servido para pagar a Rui Pinto" e acrescenta que a reunião do Altis, entre Sporting e FC Porto, "reforças suspeitas de ataque concertado contra o clube da Luz".