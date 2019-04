Financial Times torna-se patrocinador da equipa de F1 Williams

A Williams está a passar por um momento difícil com os seus carros a serem relegados para o fim do pelotão.

A equipa da Williams da Fórmula 1 anunciou esta quinta-feira um acordo de parceria com o jornal britânico Financial Times, cujo nome aparecerá na retaguarda dos seus carros.



"Esta é uma parceria muito interessante entre duas marcas britânicas icónicas que operam a nível global e são dominantes nas respetivas áreas", afirmou em comunicado o diretor de marketing do Financial Times, David Buttle.



A dirigente da equipa da Williams da Fórmula 1, Claire Williams, saudou, por seu turno, a oportunidade de se desenvolver "novas formas de Media e digital".



A Williams, uma das equipas mais bem-sucedidas da história da Fórmula 1, está a passar por um momento difícil com os seus carros a serem relegados para o fim do pelotão.



O seu principal patrocinador é a empresa de telecomunicações RokIt.



O Financial Times, controlado pelo grupo japonês Nikkei, não é o único meio de comunicação social patrocinador da Fórmula 1, uma vez que a equipa da McLaren também tem um acordo com o canal de televisão económico norte-americano CNBC (grupo Comcast), sendo a própria Fórmula 1 dirigida pelo grupo norte-americano Liberty Media.