Fisco espanhol exige 28 milhões de euros a Ronaldo

Imprensa espanhola avança que o Fisco recusou oferta do jogador e exige o dobro do que este propôs pagar.

Por J.C.M. | 12:00

O jornal desportivo 'AS' avança esta quarta-feira que o Fisco espanhol recusou a proposta de Cristiano Ronaldo para resolver o diferendo que corre na Justiça. Segundo o periódico, a Autoridade Tributária exige que o capitão da seleção portuguesa pague 28 milhões de euros, em vez dos 14 propostos pelo jogador.



Segundo o artigo, o Fisco exige ainda que o avançado do Real Madrid reconheça o crime de fraude fiscal. O Tribunal de Pozuelo aguarda por indicações do Fisco acerca da possibilidade de um acordo que trave o julgamento. Caso o processo avance na justiça, Ronaldo e os seus assessores poderão ficar sujeitos a uma pena que pode chegar aos 8 anos de prisão.



Mas o acordo implica que não só Ronaldo pague uma avultada quantia como reconheça que cometeu um crime fiscal, o que o jogador português tem negado até agora.