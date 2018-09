Físico de guarda-redes das Seicheles torna-se viral nas redes sociais

Dave Mussard surgiu com alguns quilos a mais no último jogo contra a Nigéria.

12:57

Dave Mussard, guarda-redes das Seicheles, tornou-se um fenómeno nas redes sociais depois de se apresentar com alguns quilos a mais no jogo contra a Nigéria.

O atleta de 31 anos era, até agora, uma cara pouco conhecida do futebol mas rapidamente se tornou viral quando a sua forma física não passou despercebida durante os 90 minutos da partida.

De acordo com a imprensa internacional, Dave Mussard, além de futebolista, será chef pasteleiro no Hotel Pataran, na ilha de La Digue.



As Seicheles acabaram por perder o jogo contra a Nigéria por três bolas a zero.