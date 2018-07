"Fiz acordo com o Bas Dost para entrarmos juntos no balneário", diz Bruno Fernandes

Internacional português sublinha mudanças que encontrou na Academia de Alcochete.

09:36

Bruno Fernandes não escondeu a ansiedade de voltar a jogar pelo Sporting em Alvalade para sentir "o calor e apoio do público". Em conferência de imprensa esta quinta-feira em antevisão ao jogo de apresentação com o Marselha marcado para sábado (20h30), o internacional português recordou também o momento do regresso à Academia de Alcochete depois do ataque sofrido em maio.Em relação à pré-temporada, o jogador disse estar "muito focado" no trabalho físico. "Estamos muito ansiosos por jogar em Alvalade, principalmente os jogadores novos que querem sentir o que é jogar em Alvalade", sublinhou, falando também sobre o regresso a Alcochete."São coisas que deixam marcas, o nervosismo de entrar aqui era grande, mas estão a acontecer mudanças muito grandes que tiveram um impacto muito forte, positivo tanto para mim como para o Bas Dost. Acordámos entrar os dois juntos no balneário", referiu.Bas Dost comentou o regresso de Bruno Fernandes ao clube leonino. "Já sabia antes que ia voltar porque fui sempre falando com ele. É um jogador importante. Fui mantendo o contacto, tentando saber o feedback da parte dele. A segurança dele e da família era um ponto muito importante e fui-lhe transmitindo também o que o presidente Sousa Cintra me ia transmitindo", disse.