Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Fizemos um jogo a roçar a perfeição", diz Sérgio Conceição sobre jogo frente à Roma

Técnico feliz com exibição e apuramento.

00:17

Em declarações à Eleven Sports e TVI24, Sérgio Conceição falou de um jogo "a roçar a perfeição" por parte do FC Porto (3-1), dizendo que os jogadores entenderam perfeitamente o que foi pedido diante da Roma.



A estratégia era clara: "Estávamos conscientes do que podíamos e devíamos fazer para criar perigo, mas devíamos estar precavidos também das transições do adversário, até pela formação inicial da Roma. Os jogadores entenderam na perfeição o que queríamos. Foi um jogo sublime de todos os jogadores, há um trabalho fantástico. Nós, os treinadores, tentamos passar a estratégia mas eles interiorizarem e acreditarem que podia dar a vitória é fantástico. Parabéns aos jogadores, merecem esta passagem aos 'quartos'."



Surpreendido com os três centrais?



"Não, estávamos precavidos. Parte da palestra não a tive e disse porquê: conhecendo os italianos, a equipa iria mudar um bocadinho. Ajustámos uma ou outra situação e eles cumpriram na perfeição. A consistência defensiva foi importante, o Iker não fez uma defesa. As estatísticas, não ligo muito, mas são todas para nós. Criámos muitos problemas a esta equipa."



Saltou do banco a festejar



"O Vítor Bruno, adjunto, está mais rápido do que eu. Pensei que ia sentir uma dor ou outra atrás porque já me tinha acontecido, mas estou bem, como quando era jogador. Neste salto, um momento de grande felicidade, está toda a equipa e estrutura do FC Porto. Trabalhamos muito e queremos muito ganhar, às vezes não é possível, jogamos contra adversários que também têm valia, mas estamos muito mais perto de ganhar."



Conversou com o presidente?



"Estou sempre em contacto com o presidente, temos uma relação fantástica. Há um respeito enormíssimo de todos, o presidente é história."



Triunfo após derrota com o Benfica



"Depois do último jogo, era importante voltar a ter características fundamentais. E voltámos. A ser uma equipa com muita vontade de chegar à baliza mas também percebendo que fica difícil para o adversário se tivermos um bom misto entre futebol ligado e vertical. A relação entre Otávio, Marega, Corona, Tiquinho, com bom sentido posicional dos dois médios, linha defensiva irrepreensível deu nisto, bom jogo, de grande qualidade."



Otávio no lugar de Brahimi



"No jogo passado ficaram outros de fora. O grupo tem qualidade. Inicialmente foi sem o Brahimi, se calhar no próximo já está. Há uma competitividade sã no balneário e isso faz de nós um grupo forte."



Equipa acreditou



"Sem dúvida, uma prova de maturidade, tranquilidade. O lado emocional, sempre conscientes de que é preciso essa inteligência no jogo. Tínhamos cometido alguns erros em Roma, analisámos e corrigimos, e hoje fizemos um jogo a roçar a perfeição."



Futuro na Champions



"Agora há o Feirense domingo e queremos no fim do jogo estar outra vez em primeiro. Com os rivais com um jogo a menos, mas queremos estar em primeiro."