O Flamengo aposta tudo até à última hora para contratar Jorge Jesus. O vice-presidente para o futebol, Marcos Braz, reuniu-se ontem com Bruno Macedo, empresário do treinador, num restaurante em Lisboa. À saída, o dirigente do Flamengo não revelou o conteúdo da reunião, mas disse em exclusivo ao Correio da Manhã que o treinador ainda é a opção natural: “Muito provavelmente vou tomar café com o Jorge Jesus até ir embora, tal como sempre tomei.