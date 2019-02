Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Florentino Luís ameaça Samaris

Exibição do jovem trinco em Istambul pode congelar a renovação do grego.

Por Filipe António Ferreira | 10:18

A exibição de Florentino Luís com o Galatasaray para a Liga Europa encantou os responsáveis encarnados e pode mesmo congelar a renovação do médio Samaris, apurou o CM.



O grego de 29 anos termina contrato com as águias em junho e o processo de renovação está parado. Nesta altura e face à lesão de Fejsa, Samaris tem sido titular absoluto nas águias. Face ao atual momento e à cobiça de vários clubes, nomeadamente do FC Porto, a SAD liderada por Luís Filipe Vieira ponderou apresentar uma proposta ao grego.



Agora e face à excelente exibição de Florentino Luís (19 anos) esse processo pode nem sequer avançar. O treinador Bruno Lage conhece bem o jogador, que deverá ser aposta na próxima temporada, apurou o CM.



O médio-defensivo está no Benfica desde 2010. Tem contrato até junho de 2023 e uma cláusula de rescisão no valor de 60 milhões de euros. Florentino Luís e o sérvio Fejsa deverão ser os médios mais defensivos dos encarnados na época 2019/2020, pelo que o grego Samaris deverá mesmo deixar a Luz depois de cinco temporadas de águia ao peito.



O médio de 29 anos realizou até agora 147 jogos pelo Benfica tendo marcado três golos.



‘Bebés’ de Lage elogiados

"O ‘bebé’ Benfica vence o ‘duelo de Champions’ com o Galatasaray". Este foi o título do jornal ‘Marca’ após a vitória (2-1) das águias para a Liga Europa com os turcos. O diário destaca os seis jogadores formados na ‘cantera’, três deles estreantes na prova: Yuri, Ferro e Florentino.



Seferovic sem igual no mundo

Seferovic está no melhor momento de sempre da carreira. O suíço já bateu o recorde pessoal de golos numa época (17) – e é o máximo goleador mundial em 2019 com 10 golos. Seferovic supera Callum McCowatt (E. Suburbs/Nova Zelândia, 9) e Agüero (Man.City/8).



PORMENORES

Ações da SAD em alta

O momento atual da equipa do Benfica está a fazer disparar o valor das ações em Bolsa. Cada ação da SAD valia esta sexta-feira 2,64 euros (mais 12,34%).



Regressos na Liga

André Almeida, Grimaldo, Samaris, Gabriel, Pizzi e Rafa vão regressar ao onze em Vila das Aves depois de terem sido poupados no jogo da Liga Europa.