Florentino Pérez desvaloriza declaração de Cristiano Ronaldo

Presidente do Real Madrid garante que o importante é o clube.

26.05.18

O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, desvalorizou hoje as declarações do português Cristiano Ronaldo, após a conquista da Liga dos Campeões de futebol, de que poderia estar de saída dos 'merengues'.



"Não falo de nenhum jogador em particular. Estão todos muito contentes com o feito alcançado", adiantou Florentino Pérez à Antena 3, acrescentando que tem um relacionamento "muito bom" com Cristiano Ronaldo, bem como com todos os outros jogadores.



O internacional português Cristiano Ronaldo insinuou, após a conquista da Liga dos Campeões, em Kiev, na Ucrânia, com um triunfo por 3-1 frente ao Liverpool, que poderia deixar a equipa do Real Madrid.



"Agora é a hora de aproveitar o momento e nos próximos dias vou dar uma resposta aos adeptos, que sempre estiveram ao meu lado. Foi muito bom estar no Real Madrid, nos próximos dias vou falar", disse Cristiano Ronaldo à BeIN Sports.



De acordo com Florentino Pérez, "o importante é o clube" e, neste dia, o mais importante é celebrar a conquista da Liga dos Campeões, terceira consecutiva e quarta nas últimas cinco temporadas, o que "é algo que impressiona um pouquinho".



Florentino Pérez destacou ainda aquele que foi para si o melhor jogador da final, claramente, o galês Gareth Bale, que saiu do banco aos 61 minutos para marcar dois golos decisivos.



O capitão Sérgio Ramos também comentou as declarações de Cristiano Ronaldo no final do jogo com o Liverpool, considerando que o internacional português é uma peça chave e não poderia estar em nenhum outro lugar melhor do que no Real Madrid.



"Se há algo mais para além das palavras dele [Cristiano Ronaldo] ele é que terá que clarificar. É uma peça chave e não poderia estar em nenhum outro sítio melhor do que no Real Madrid", acrescentou Sérgio Ramos.