Florentino recusou aumentar Ronaldo

Ronaldo pediu 30 milhões por época para ficar. Presidente do Real rejeitou pagar tanto a um jogador de 33 anos.

Por Secundino Cunha

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, não quis aumentar o salário de Cristiano Ronaldo e, por isso, o craque pediu para sair, após uma ligação de nove épocas.



CR7 pretendia passar o seu salário de 21 para 30 milhões de euros por temporada, nos três anos que ainda tinha de ligação aos ‘merengues’ (até 2021). Desde dezembro, Jorge Mendes, agente de Ronaldo, reuniu diversas vezes com Florentino, mas este mostrou-se sempre irredutível.



Ao que o CM apurou, apesar de reconhecer tudo o que Cristiano representa para o Real e mesmo assumindo que o melhor marcador de sempre do clube ainda tinha muito para dar, Florentino entendia ser "exagerado" pagar 30 milhões de euros por ano a um jogador com 33 anos.



Enquanto travava duras negociações com o clube, Ronaldo enfrentava a sua pior batalha de sempre em Espanha: o litígio judicial com o fisco espanhol, que reclamava o pagamento de mais de 18 milhões de euros relativos a direitos de imagem.



Confrontado com posições irredutíveis em ambas as frentes, o capitão da Seleção começou, ainda em janeiro, a pensar em abandonar o Real Madrid. Foi quando Jorge Mendes disse a Florentino que se não aumentava o jogador, então que o deixasse sair (a cláusula de mil milhões era inalcançável). Confiante de que esses valores eram impossíveis de bater, o presidente do Real disse a Mendes que, a troco de cem milhões, Cristiano poderia sair.



Após a conquista da Champions, frente ao Liverpool, Cristiano deu o primeiro sinal, dizendo que estava a analisar o futuro, e, dias depois, o empresário apresentou no Barnabéu a proposta da Juventus, deixando Florentino sem margem de manobra. O final da história já é conhecido.