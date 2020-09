Pela segunda vez em três anos, Sérgio Conceição levou o FC Porto à conquista do título de campeão nacional. Um feito conseguido numa época absolutamente atípica, marcada por uma paragem de cerca de três meses devido à pandemia da Covid-19. Mas também por uma recuperação na classificação que começou antes da interrupção forçada. O Benfica dominou na primeira metade, chegou a ter sete pontos de avanço, mas na segunda volta os portistas foram mais fortes.





Com mais esta conquista, o FC Porto chegou ao 29º título de campeão nacional do seu historial. E ao décimo primeiro deste milénio. Aproximou-se do Benfica, que continua a ser o clube com mais campeonatos, 37. Na última década, as duas equipas que dividem a supremacia do futebol português venceram cada qual cinco Ligas.