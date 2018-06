Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Foguetão leva Mundial de Futebol para o espaço

Missão com astronauta norte-americana, um alemão e um russo.

Por Rogério Chambel | 08:54

Depois do regresso à Terra, neste domingo, da nave espacial russa Soyuz MS- -07 com três astronautas a bordo e a Telstar 18, a bola que deverá ser utilizada no jogo inaugural, no dia 14, entre a Rússia e a Arábia Saudita, um novo foguetão leva o Mundial de Futebol para o espaço.



Amanhã, parte do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, com destino à Estação Espacial Internacional, a missão tripulada Soyuz MS-09. O foguetão 11AU-FG está decorado com o símbolo do Mundial 2018 e o desenho da mascote oficial, o lobo Zabivaka.



A tripulação é composta pela norte-americana Serena Auñón-Chancellor, o alemão Alexander Gerst e o russo Sergey Prokopyev. Na Estação Espacial vão fazer experiências em biotecnologia, biologia e ciências da Terra.