Cristiano Ronaldo admite deixar o Real Madrid

Craque português dá a entender que pode estar de saída e utiliza tom de despedida.

21:56

O internacional português Cristiano Ronaldo admitiu este sábado, após a conquista da Liga dos Campeões, em Kiev, na Ucrânia, com um triunfo por 3-1 frente ao Liverpool, que poderia deixar a equipa do Real Madrid.



"Agora é a hora de aproveitar o momento e nos próximos dias vou dar uma resposta aos adeptos, que sempre estiveram ao meu lado. Foi muito bom estar no Real Madrid, nos próximos dias vou falar", disse Cristiano Ronaldo à BeIN Sports.



Sem esclarecer se as suas palavras deixavam adivinhar aquilo que podia ser um adeus ao Real Madrid, Cristiano Ronaldo, máximo goleador da Liga dos Campeões nas últimas seis épocas, repetiu que irá dar uma resposta nos próximos dias.



"Agora temos é que aproveitar o momento. Fizemos história, que é o que procuramos e o futuro de qualquer jogador não é o mais importante. O mais importante é que fizemos história", concluiu o internacional português.



Aos 33 anos, Cristiano Ronaldo conquistou o seu quinto título de campeão europeu de clubes (um pelo Manchester United e quatro pelo Real Madrid) e ficou mais próximo de igualar o recordista de conquistas, Paco Gento (seis).