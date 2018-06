Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Foi o dia mais triste desde a morte da minha mãe", diz Lopetegui sobre saída da seleção espanhola

Treinador foi apresentado no Real Madrid, um dia depois de ter sido despedido em plena Rússia.

19:14

Lopetegui já foi apresentado como novo treinador do Real Madrid. Grato pela confiança do clube merengue, o treinador não escondeu a mágoa pela forma como saiu da seleção espanhola.



"Ontem foi, possivelmente desde a morte da minha mãe, o dia mais triste da minha vida, mas hoje é o mais feliz", disse.



Florentino Pérez, presidente dos merengues, deixou palavras de agradecimento ao treinador e críticas à Federação espanhola.



"Querido Julen, hoje regressas a tua casa depois de teres conseguido a brilhante qualificação de Espanha para o Mundial da Rússia. Sei que hoje é um dia repleto de emoções e de sentimentos contraditórios porque sei que sonhavas com o Mundial 2018. O sonho era ganhar o Mundial e também ganhar no Real Madrid. Não há um único argumento que justifique a demissão da seleção".