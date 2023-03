"Foi um desastre, arruinou a corrida do herói da casa", CEO da Ducati não poupa Marc Márquez

O homem forte da Ducati é o mais recente nome de relevo no Mundo do MotoGP a insurgir-se contra as ações de Marc Márquez no passado domingo, durante o Grande Prémio de Portugal. Ao jornal espanhol 'Marca', Claudio Domenicali deixou duras críticas ao piloto da Honda, considerando que este foi um "desastre". Na mesma entrevista, Domenicali abordou o balanço do fim de semana para a Ducati e assumiu-se satisfeito pelo triunfo de Francesco Bagnaia."Foi o começo perfeito para o Pecco. Um pouco de sabor amargo por causa do Enea [Bastianini] e também pelo Jorge Martín, pois ambos foram, não vou dizer que tiveram azar, mas foram prejudicados por outros pilotos. O Luca Marini fez o Enea cair e teve a culpa. Nem sequer foi sancionado. Para mim isso não é justo, porque quando um piloto lesiona outro tem de ser penalizado. E no domingo o Marc Márquez foi um desastre. Arruinou de forma dramática a corrida do Miguel Oliveira, que era o herói da casa. Todos os adeptos estavam lá por ele. Depois disso ficaram muito barulhentos...", lembrou o CEO de Ducati.No Grande Prémio de Portugal, refira-se, a equipa oficial da Ducati perdeu Enea Bastianini para pelo menos a ronda da Argentina, devido à queda sobre na corrida de Sprint. Já Jorge Martín também abandonou, como consequência (secundária) do acidente entre Márquez e Oliveira.