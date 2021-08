Formação do Sporting nomeada para prémios da Associação de Clubes Europeus (ECA)

O Sporting está nomeado para os prémios ECA Awards 2021, da European Clubs Association (Associação de Clubes Europeus), na categoria de futebol de formação, anunciou hoje o clube no seu site oficial.

O clube de Alvalade está nomeado a par do Valencia (Espanha), Ludogorets (Bulgária) e Aberdeen (Escócia) para um galardão que foi atribuído pela primeira vez em 2010 e é retomado este ano pela ECA, após uma interrupção de três anos, a partir de 2018.

O vencedor será anunciado durante a 26.ª Assembleia Geral da ECA, que decorre em 06 e 07 de setembro, em Genebra.

Os prémios ECA Awards pretendem "promover e recompensar os grandes feitos dos clubes membros que podem servir como inspiração para a comunidade do futebol", explicou a associação europeia de clubes em comunicado citado pelos 'leões'.

Segundo o clube de Alvalade, a nomeação decorre do seu projeto de formação "que assenta no Modelo Centrado no Jogador", uma 'fórmula' idealizada pelo clube que "foca-se no desenvolvimento do jogador a 360 graus, através de uma abordagem multidisciplinar" que integra "áreas como a técnica, a tática, a científica e a tecnológica, entre outras".

Para além da categoria de futebol de formação, os ECA Awards vão ainda distinguir projetos clubísticos dos seus membros associados nas cateforias de Impacto Social, Futebol Feminino e Pareceria Corportativa.