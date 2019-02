Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em box da McLaren em Barcelona faz três feridos

Vítimas foram assistidas no local.

17:34

Um incêndio numa box da McLaren, em Barcelona, Espanha, fez esta sexta-feira três feridos ligeiros.



Ainda não é conhecida a origem das chamas, com o fogo a ser rapidamente extinto.



"Houve um pequena incêndio na box durante o dia de treinos. O fogo foi rapidamente extinto, com os serviços de emergência a surgirem rapidamente para dar apoio. Três pessoas foram levadas para o centro médico local para tratamento e tiveram alta logo de seguida", disse um dos elementos da equipa, em comunicado.



As vítimas foram assistidas no local.